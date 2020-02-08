Son dakika! İBB'nin Metrobüs, İETT, İstanbul Kart, ulaşım ücretleri zammı detayları belli oldu | Video

Son dakika haberi... (İBB) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da Metrobüs, İETT, İstanbul Kart, deniz ulaşımı şehir hatları vapurları ücretlerine yaptığı yüzde 35'lik tepki çeken zammının detayları belli oldu! İstanbul kart öğrenci aylık abonman kaç TL oldu?