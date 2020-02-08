Son dakika! İBB'nin Metrobüs, İETT, İstanbul Kart, ulaşım ücretleri zammı detayları belli oldu | Video
Son dakika haberi... (İBB) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da Metrobüs, İETT, İstanbul Kart, deniz ulaşımı şehir hatları vapurları ücretlerine yaptığı yüzde 35'lik tepki çeken zammının detayları belli oldu! İstanbul kart öğrenci aylık abonman kaç TL oldu?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
01:47
Bakan Albayrak'tan Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye teşekkür mesajı 08.02.2020 | 11:36
02:25
04:22
01:04
23:10
FETÖ'nün siyasi ayağı kim? "CHP, FETÖ ile söylem birliği yapıyor" | Video 07.02.2020 | 22:54
00:50
04:03
İGA yöneticilerinden gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusu | Video 07.02.2020 | 18:49
05:57
İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapılıyor | Video 07.02.2020 | 17:29
02:00
00:31
05:09
Yaşanan uçak kazasında ihmal mi vardı? | Video 07.02.2020 | 16:53
00:31
00:26
00:39
06:21
04:31
00:31
03:14
02:47
Binadan kopan beton parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video 07.02.2020 | 15:20