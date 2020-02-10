Web TV Haber Son dakika! İblid'de rejim güçleri Mehmetçiklere saldırdı: 5 şehit, 5 yaralı Bölgeden son bilgiler... | Video

Son dakika! İblid'de rejim güçleri Mehmetçiklere saldırdı: 5 şehit, 5 yaralı Bölgeden son bilgiler... | Video

Son dakika! İblid'de rejim güçleri Mehmetçiklere saldırdı: 5 şehit, 5 yaralı Bölgeden son bilgiler... | Video
10.02.2020 | 16:07

Son dakika flaş haber... Suriye rejim güçleri yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırdı! Rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düzenlediği kalleş saldırıda 5 Mehmetçiğimiz şehit oldu, 5 Mehmetçik yaralı. Bölgeden son gelişmeler video haberimizde...

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