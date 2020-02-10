Son dakika! İblid'de rejim güçleri yine TSK'ya saldırdı: 5 şehit, 5 yaralı | Video
Son dakika flaş haberi... İblid'de rejim güçleri yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırdı! Rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düzenlediği topçu saldırısının ardından atış yapılan rejim güçlerine ait topçu bataryalarının tahrip edildiği açıklandı. A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, rejim güçlerinin İblid'deki alçak saldırısını değerlendirdi...
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