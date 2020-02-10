Son dakika! İblid'de rejim güçlerinin topçu atışı saldırısında 5 Mehmetçik şehit oldu, 5 yaralı | Video
Son dakika haberi... İblid'den acı haber! İblid'de rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne topçu saldırısında 5 Mehmetçik şehit oldu. İblid'deki rejim güçlerinin saldırısında 5 Mehmetçiğimizin de yaraklı olduğu açıklandı.
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