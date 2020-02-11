Son dakika! İdlib'de TSK’ya yönelik gerçekleşen saldırıların ayrıntıları neler?

Son dakika haberi... İdlib ve Halep vurulmaya devam ederken TSK’da bölgede ki hazırlıklarını arttırmaya devam ediyor. Bölgede Türk askerine yönelik gerçekleşen saldırının ise ayrıntıları netleşti. Mustafa Kemal Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Hatipoğlu bölgeye yönelik son durumu A Haber’de değerlendirdi.

PROF.DR. SÜLEYMAN HATİPOĞLU "TSK'YA YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDERSE TÜRKİYE'NİN HAREKAT YAPMASI KAÇINILMAZDIR"

Mustafa Kemal Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Hatipoğlu: "Türkiye'nin diplomasiyi elden bırakmaması gerekir. Fakat şu da bir gerçektir ki belli bir süre geçtikten sonra TSK'ya yönelik saldırılar devam ederse Türkiye'nin buraya bir harekat yapması kaçınılmaz olur. Astana ve Soçi mutabakatına sonuna kadar bağlı kalınması buradaki en önemli durumdur. Bu noktada ateşkes sağlanarak barışın muhafaza edilmesi ise en doğru yoldur. İdlibli siviller yerlerini terk etmek istemiyor ancak bölgedeki can güvenliği halkı yıpratarak göçe zorluyor. Cilvegözü sınır kapısında açıkça gördüğümüz gibi birçok sivil göç halindedir. Buradaki 2 milyon insanın ihtiyaçları karşılamak kolay değildir ve bu Türkiye için büyük bir yüktür. Türkiye'nin Afrin ve Zeytin Dalı Harekatlarını yapmasının en önemli nedenlerinden birisi buraları kontrol altına alarak tampon bir bölge oluşturulmak istemesiydi. Böylece bölgede TOKİ kanalıyla evler yaparak halkın Suriye içerisinde barındırılması esas amaçlar arasındadır. Bu da en doğal haktır." ifadelerinde bulundu.