Son dakika! İstanbul Bayrampaşa'da tıbbı sekretere çirkin saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video
Son dakika haberi... İstanbul'da tıbbi sekreterin bi,r kadın tarafında uğradığı tokatlı çirkin saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Olay geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'daki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın hasta, mesai saati dışında merkeze gelerek ilaç yazdırmak istedi. Beklemesi istenilen kadın, görevlilere bağırmaya başladı. Öfkeli kadın, danışmada bulunan tıbbı sekretere tokat attı. Kadın bir süre sonra sağlık ocağını terk etti. Yaşanan bu anlar sağlık ocağının güvenlik kamerasına yansırken, sağlık çalışanı, kadından şikayetçi oldu.
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