Son dakika! İstanbul'da başlayan kar yağışı kaç gün sürecek? (8 Şubat 2020 Cumartesi) Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Son dakika haberi... İstanbul'da Meteoroloji'nin günler öncesinden vatandaşları uyardığı kar yağışı başladı! İstanbul'daki kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'daki kat yağışının 9 Şubat 2020 Pazar akşamına kadar sürmesi bekleniyor! İstanbul'da okullarda kar yağışı sebebiyle tatil edilecek mi? 8 Şubat 2020 Cumartesi - 9 Şubat 2020 Pazar günleri arasında kar yağışı beklenen İstanbul'da Meteoroloji'den vatandaşlara önemli uyarılar! Kar yağışının, 9 Şubat 2020 Pazar gecesi etkisinin azalmasıyla yerini yeni hafta başında yağışsız havaya bırakması bekleniyor.
SON DAKİKA! İSTANBUL'DA KAR KAÇ GÜN SÜRECEK? (8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ) METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL HAVA DURUMU, KAR YAĞIŞI UYARISI | VİDEO
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