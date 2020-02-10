Son dakika! İstanbul'da özel hastanedeki Bulgaristan uzantılı organ ticaretine polis operasyonu | Video

İstanbul Emniyeti, Bulgar vatandaşlarının İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir hastanede para karşılığı böbrek nakli gerçekleştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler titiz çalışmalar sonucu böbrek alıcı ve vericiyi sahte evraklarla kardeş gösteren çeteye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli tutuklanırken böbreği veren şüpheli Türkiye’den kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, Bulgaristan emniyet birimlerince Bulgar vatandaşlarının İstanbul'da faaliyet gösteren özel bir hastanede sahte belgelerle organ nakli yaptırdıklarını bildirmeleri üzerine harekete geçildi.

Ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde, F.Ö. (55) isimli Türk vatandaşı bir kadının İstanbul'da faaliyet gösteren ve aynı zamanda Bulgaristan Sofya'da da kliniği bulunan özel bir hastanede sigortalı olarak çalıştığı, Bulgaristan vatandaşı olan ve organ nakline ihtiyacı olan alıcıları Bulgaristan'daki klinik vasıtası ile temin edip aynı hastanenin ilimizde bulunan organ nakli birimine yönlendirdiği tespit edildi.

Daha sonra organ nakline ihtiyacı olan hastanın önceden tanımadığı ve aralarında hiçbir tanışıklık ve akrabalık bağı olmayan ancak organ nakli için kan grubu ve diğer şartları uygun olan bir vericiyi temin edip sahte belgelerle alıcı ve vericileri bazen karı-koca bazen de kardeş gibi gösteren belgeler ile görev yaptığı hastaneyi de kandırdığı ve aralarında akrabalık bağı olması sebebiyle alıcı ve vericiyi Etik Komisyonu Kurulu'na göndermeden ilgili mevzuat gereği direkt nakil yaptırmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı.

'KARDEŞ GÖSTERDİLER"

1 Şubat günü F.Ö. isimli şahsın; böbrek alıcısı K.L.D. (37) isimli Bulgaristan vatandaşı erkek şahıs ile böbrek vericisi K.D. (41) isimli Bulgaristan vatandaşı kadını kardeş göstermek suretiyle böbrek nakli yaptırmak için getirdiği tespit edildi. Yapılan operasyonda F.Ö. isimli şahıs hastanede yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon öncesi hastane yetkililerinin böbrek nakli için gelen şahıslara ait belgeleri polisle paylaştığını öğrenen F.Ö isimli şahıs böbrek alıcısı K.L.D. ile böbrek vericisi K.D. ve yanlarında bulunan şahısların yakalanmaması için derhal hastaneden çıkararak kaçırdığı belirlendi.

Alıcı olan K.L.D., yanında bulunan T.G.P. (29), A.G.P.(31) ve A.S.M.(38) isimli Bulgaristan vatandaşları Türkiye'den kaçmaya çalışırken Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. Yine şahıslara aracılık yaptığı tespit edilen F.Ö. isimli şahsın eşi M.Ö. (60)'da yakalanarak gözaltına alındı.

TÜRKİYE'DEN KAÇTI

Yapılan kontrollerde böbrek vericisi K.D. isimli şahısların hastaneye vermiş oldukları belgelerin orijinal olmadığı tespit edildi. Akraba olarak görünmek suretiyle sahte belge tanzim ederek "Doku ve Organ Ticareti" suçu işlendiği belirlendi. Böbrek vericisi şahsın gerçek kimliğinin Z.Y.I. (37) olduğu ve şahsın operasyon aşamasında gerçek kimliği tespit edilmeden Türkiye'den çıkış yaparak kaçtığı anlaşıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu F.Ö. isimli şahsın daha öncesinde de 2 farklı olayda şahısları akraba göstermek suretiyle böbrek nakli yaptırdığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 17 bin130 euro paraya ve şahısların cep telefonlarına el konulurken 6 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

5 TUTUKLAMA

F.Ö., T.G.P., A.G.P., A.S.M. ve M.Ö. isimli şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. Böbrek alıcısı K.D. isimli Bulgaristan vatandaşı şahıs hakkında ise Adli Kontrol Şartı Hükümleri uygulandı.