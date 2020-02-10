Web TV Haber Son dakika! İstanbul'da yaklaşık 50 kişilik lise öğrencisi tekme tokat böyle birbirine girdi | Video

Son dakika! İstanbul'da yaklaşık 50 kişilik lise öğrencisi tekme tokat böyle birbirine girdi | Video

Son dakika! İstanbul'da yaklaşık 50 kişilik lise öğrencisi tekme tokat böyle birbirine girdi | Video
10.02.2020 | 16:33

Son dakika haberi... İstanbul Sultanbeyli Bosna Bulvarı Nato Yolu Caddesi'nde yaklaşık 50 kişilik öğrenciden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. Kavga nedeniyle Nato Yolu Caddesi'nde trafik durdu. O sırada çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile grup dağıldı. Trafikte kalan sürücüler korna çalarak kavgaya tepki gösterdiler. Yaklaşık 50 kişinin kavgası çevrede ki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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