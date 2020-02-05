Son dakika! İşte Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazasına ait kule ile yer ekibinin telsiz konuşması! | Video

Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait bir uçak pistten çıktı. Uçaktan alevler yükseliyor. Gelen ilk bilgilere göre yolcular uçaktan tahliye ediliyor... İşte yaşanan kaza sonrası kule ile yer ekibi ARFF arasında yaşanan konuşma!