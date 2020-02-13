Son dakika! İYİ Parti'de istifalar art arda | Video

Son dakika haberi... İYİ Parti'de istifa haberleri peş peşe geliyor! Önce Antalya Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal istifa ettiğini ilan etti. Ardından İyi Parti Kumluca Belediye Meclis Üyesi ve yine İYİ Parti Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı da son dakika haberi olarak parti üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.