Son dakika! İzmir'de damacana suyun içine idrarını yapan sucunun skandal görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika haberi... İzmir'de evlere damacana içme suyu dağıtımı yapan kuryenin müşterilerin suyuna idrarını yaptığı anlara ait skandal görüntüler tepki çekti! İzmir'in Buca ilçesinde, su dağıtıcısı bir kurye, iddiaya göre sipariş edilen damacanayı müşterisine teslim ettikten sonra aldığı boş damacanaya idrarını yaptı. O anlar, asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay İzmir'in Buca ilçesinde Evka 1 Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Sipariş edilen su damacanasını müşteriye teslim eden bir kurye, boş damacana şişesini de alıp evden ayrıldı. Genç kurye, asansörde tek başına aşağıya indiği sırada, önce boş damacana şişesine iddiaya göre idrarını yaptı, ardından da asansörün zeminine döktü. Asansördeki kokudan rahatsız olan apartman sakinlerinin kamera görüntülerini kontrol etmesi sonrasında ortaya çıkan olay, görenleri şaşırttı.