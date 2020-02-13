Son dakika! İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var | Video
Son dakika haberi... İzmir Bergama'da işçi servisi ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var.
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