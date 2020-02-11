Son dakika! Kadına şiddeti önlemek için cinayet işlediği iddia edilen Kadir Şeker olayında kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video

Son dakika flaş haber... Kadir Şeker Özgür Duran’ı kadına şiddeti önlemek için mi kalbinden bıçakladı? Özgür Duran’ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in serbest kalması mümkün mü? Kadir Şeker kadına şiddeti önlemek için mi cinayet işledi? Konya'da kadına şiddeti önlemek için bir adamı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker olayında yeni ortaya çıkan bilgiler şoke etti! İddiaların odağındaki Ayşe D. o gün şiddet görmediğini ve Kadir Şeker'in elindeki siyah bir bıçakla yanlarına geldiğini ve Özgür Duran’ı kalbinden bıçaklayark öldürdüğünü anlattı.