Son dakika! Kayseri'de otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video
Son dakika flaş haber... Kayseri'nin Develi ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 43 kişi yaralandı.
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