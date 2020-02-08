Son dakika! Kazakistan'da etnik gruplar arasında çatışma: 8 ölü onlarca yaralı | Video
Son dakika... Kazakistan’ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında yaşanan arbedede 8 kişi hayatını kaybetti, 40’dan fazla kişi yaralandı.Kazakistan'da etnik gruplar arasında çıkan arbedede 8 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, Jambıl eyaletinde çıkan çatışmanın 3 saatten fazla sürdüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Polis çıkan olaylarda 47 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, gruplar hakkında yorum yapmazken çatışmanın yaşandığı bölgede Dunganlar'a ev sahipliği yaptığı belirtildi. Görgü tanıkları Dunganlar ve Kazaklar arasında çatışmanın yaşandığını aktardı. Olayda birçok evin yakıldığı belirtildi. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, durumun kontrol altına alındığını ve sakinliği korumaya yönelik adımlar atılmasını emretti.
Olayın nedeni ise araştırılıyor.
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