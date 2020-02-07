Son dakika! İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? (7 Şubat 2020 Cuma) Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı | Video

Son dakika flaş açıklama... Meteoroloji'den vatandaşlara kar yağışı uyarısı! İstanbul'da beklenen kar yağışı saat kaçta başlayacak? Meteoroloji'den soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! Meteoroloji İstanbul'da bugün başlaması beklenen kar yağışı ve soğuk havaya karşı vatandaşları uyardı. İşte Meteoroloji'nin İstanbul Ankara, İzmir ve tüm yurt için yaptığı hava durumu uyarıları..