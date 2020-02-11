Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş Rusya açıklaması | Video

Son dakika flaş haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İblid'de yaşanan alçak saldırı ile ilgili olarak "Havaalanı inşaatında çalışan askerlerimize cani Esad güçleri canice saldırmıştır. Artık buna tahammül edecek halimiz kalmamıştır. Misliyle karşılık verilse de yüreğimizdeki ateş katil Esad defolup gidene kadar soğumayacaktır. Türk milletinin sabrını sınamaya çalışanlar ağır bedeller ödemiştir. Bundan sonra da ödemeye devam edecektir. Esad katildir, suçludur. Rusya iyi niyetli değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkileri gözden geçirmesi samimi dileğimizdir. " dedi.