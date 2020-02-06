Web TV Haber Son dakika! Pagasus Genel Müdürü'nden Sabiha Gökçen'deki uçak kazası ile ilgili canlı yayında flaş açıklama | Video

Son dakika! Pagasus Genel Müdürü'nden Sabiha Gökçen'deki uçak kazası ile ilgili canlı yayında flaş açıklama | Video

Son dakika! Pagasus Genel Müdürü'nden Sabiha Gökçen'deki uçak kazası ile ilgili canlı yayında flaş açıklama | Video
06.02.2020 | 13:32

Pegasus Havayolları'ndan İstanbul Sabiha Gökçen'deki yolcu uçağı kazası ile ilgili son dakika flaş açıklama! Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor...

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