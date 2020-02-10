Son dakika! Poşetle kayak keyfinde yaşanan kaza dehşeti kamerada | Video
Son dakika... Vatandaşların karla kaplı yokuşta poşetle kaydıkları anlarda yaşanan kaza dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Giresun’da kar yağışının ardından mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti. Yokuştan aşağı kayan 3 genç yoldan geçen aracın altına girerken kazada bir kişi yaralandı.
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