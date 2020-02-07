Son dakika! Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan "Sayın Başbuğ kendisi de FETÖ'nün mağduru..." | Video
Son dakika! İlker Başbuğ FETÖ açıklamasıyla neden TBMM'yi hedef aldı? Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamalarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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