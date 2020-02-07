Web TV Haber Son dakika! Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan "Sayın Başbuğ kendisi de FETÖ'nün mağduru..." | Video

Son dakika! Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan "Sayın Başbuğ kendisi de FETÖ'nün mağduru..." | Video

Son dakika! Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan
07.02.2020 | 16:13

Son dakika! İlker Başbuğ FETÖ açıklamasıyla neden TBMM'yi hedef aldı? Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamalarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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