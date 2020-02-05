Son dakika! Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait bir uçak pistten çıktı! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video

Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait bir uçak pistten çıktı. Uçaktan alevler yükseliyor. Gelen ilk bilgilere göre yolcular uçaktan tahliye ediliyor... İşte olay yerinden ilk görüntüler...