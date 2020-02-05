Son dakika! Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait bir uçak pistten çıktı! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video
Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait bir uçak pistten çıktı. Uçaktan alevler yükseliyor. Gelen ilk bilgilere göre yolcular uçaktan tahliye ediliyor... İşte olay yerinden ilk görüntüler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
01:19
01:22
04:00
Şehit cenazesinde CHP'ye öfke! Çelenkler parçalandı... | Video 04.02.2020 | 20:48
06:28
Rusya ilişkileri İdlib saldırısından etkilenir mi? | Video 04.02.2020 | 18:22
06:28
Rusya ilişkileri İdlib saldırısından etkilenir mi? 04.02.2020 | 17:14
05:24
Kanal İstanbul çevresindeki yabancılar kim? 04.02.2020 | 15:31
03:48
Halkbank'ın temyiz mahkemesine başvurusu kabul edildi | Video 03.02.2020 | 23:44
03:38
07:18
İdlib’de diplomatik gelişmeler nasıl devam edecek? 03.02.2020 | 12:02
00:49
Deprem esnasında oluşan esrarengiz ışık | Video 02.02.2020 | 20:35
07:38
01:02
Şükrü Ersoy İzmir için uyardı! Şükrü Ersoy'dan flaş deprem uyarısı | Video 01.02.2020 | 00:36
04:27
00:59
Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımına başlandı | Video 31.01.2020 | 18:24
03:20
01:43
Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video 31.01.2020 | 09:52
01:18
08:03
Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video 30.01.2020 | 21:40
07:49
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 30.01.2020 | 00:58