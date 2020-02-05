Son dakika! Sabiha Gökçen'de uçak kazası! Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ölü yaralı açıklaması | Video
Son dakika haberine göre 177 yolcu taşıyan ve İzmir'den kalkan Pegasus'a ait yolcu uçağı, İstanbul İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına inerken pistten çıktı. Uçağın ön ve arka kısmının parçalandığı, acil durum kapılarının açıldığı, yolcuların uçağı terkettiği ifade ediliyor. Uçakta çıkan yangın sönerken, havalimanına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak uçak kazası hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan üzücü kazada ölen olmadığını, yaralıların bulunduğunu açıkladı.
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