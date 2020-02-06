Son dakika! Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasında yaşanan dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
San dakika haberi... Pegasus yolcu uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak kaza yaptığı dehşet anı görüntüleri güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
SON DAKİKA! SABİHA GÖKÇEN'DEKİ PEGASUS YOLCU UÇAĞI KAZASINDAN YARALI KURTULANLAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI | VİDEO
SON DAKİKA! SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASINDA KULENİN TELSİZ GÖRÜŞMELERİNİN SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI | VİDEO
SON DAKİKA! DEHŞET ANLARI KAMERADA... SABİHA GÖKÇEN'DEKİ PEGASUS YOLCU UÇAĞININ KAZASI SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI | VİDEO
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