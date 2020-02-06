Son dakika! Sabiha Gökçen'deki Pegasus yolcu uçağı kazasından yaralı kurtulanlar dehşet anlarını anlattı | Video
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 30 metreden düşen yolcu uçağından yaralı olarak kurtulanlar dehşet anları ve uçakta yaşananları anlattı! Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağından yaralı olarak kurtulan bir yolcunun anlattıkları ise kan dondurdu! Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcu, uçuşun en başından sonuna kadar anormallikler yaşandığın ve çok sarsıntılı bir uçuşun sonunda kazanın gerçekleştiğini açıkladı.
SON DAKİKA! SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASINDA KULENİN TELSİZ GÖRÜŞMELERİNİN SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI | VİDEO
SON DAKİKA! DEHŞET ANLARI KAMERADA... SABİHA GÖKÇEN'DEKİ PEGASUS YOLCU UÇAĞININ KAZASI SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI | VİDEO
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