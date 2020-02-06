Son dakika! Sabiha Gökçen'deki Pegasus yolcu uçağı kazasından yaralı kurtulanlar dehşet anlarını anlattı | Video

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 30 metreden düşen yolcu uçağından yaralı olarak kurtulanlar dehşet anları ve uçakta yaşananları anlattı! Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağından yaralı olarak kurtulan bir yolcunun anlattıkları ise kan dondurdu! Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcu, uçuşun en başından sonuna kadar anormallikler yaşandığın ve çok sarsıntılı bir uçuşun sonunda kazanın gerçekleştiğini açıkladı.