Son dakika! Sosyal medya, garaj girişine park eden aracı çarparak hurdaya çeviren şoförü konuşuyor!
Son dakika haberi... Apratmanın garaj girişi önüne park eden aracı kendi aracıyla çarparak hurdaya çevirerek yolu açan asabi şoför sosyal medyada olay oldu! İşte asabi şoförün aracıyla dehşet saçtığı o anlar...
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