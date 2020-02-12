Son dakika! Suriye sınırına askeri sevkiyat | Video
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gece de devam etti. Zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve tank yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır hattına ilerledi.
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