Son dakika! Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor | Video
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 15 adet tanktan oluşan askeri konvoy, trafik polis ve jandarma eskortluğunda kent merkezinden Gaziantep istikametine doğru devam etti. Tankların Hatay-İdlib sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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