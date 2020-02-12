Web TV Haber Son dakika! Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor | Video

Son dakika! Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor | Video

Son dakika! Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor | Video
12.02.2020 | 18:31

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 15 adet tanktan oluşan askeri konvoy, trafik polis ve jandarma eskortluğunda kent merkezinden Gaziantep istikametine doğru devam etti. Tankların Hatay-İdlib sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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