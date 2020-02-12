Son dakika! Teledolandırıcı çetesinin inine polis darbesi | Video

Son dakika haberi... Türkiye ve Almanya’da örgütlenen teledolandırıcılık çetesi, Alman vatandaşlarını arayıp hırsızlık çetesi ile korkuttukları mağdurları 3 milyon euro dolandırdıkları ortaya çıktı. Türk ve Alman polisinin ortak operasyonuyla şüpheliler Almanya ve Türkiye’de kıskıvrak yakalandı. Düzenlenen operasyonun Mali Suçlar alanında gerçekleştirilen ilk eş zamanlı uluslararası operasyon olduğu öğrenildi.