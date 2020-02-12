Son dakika! TSK, Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu! | Video
Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Halep'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.TSK, Halep'in batısında ilerleme girişiminde bulunan Esad rejimi hedeflerini vurdu. TSK'nın çok namlulu roket atar (ÇNRA) ile Esad rejimini vurduğu anlar kameraya yansıdı.
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