Son dakika! Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'a verilen ceza açıklandı | Video
Son dakika haberi... AP hakkında soruşturma başlattığı "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos kararını verdi. Avrupa Parlamentosu Irkçı Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası kesti.
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