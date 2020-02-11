Web TV Haber Son dakika! Türkiye İdlib şehitlerini uğurluyor... Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'a dualarla veda | Video

Son dakika! Türkiye İdlib şehitlerini uğurluyor... Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'a dualarla veda | Video

Son dakika! Türkiye İdlib şehitlerini uğurluyor... Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'a dualarla veda | Video
11.02.2020 | 13:11

İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler için memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, Kayseri'de dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Rejim güçleri tarafından İdlib'de düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimiz memeleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz (22) Gaziantep'te, Fatih Saylak (26) Kahramanmaraş'ta, Enes Alper (23) Niğde'de, İbrahim Albayrak (24) Kayseri'de ve Davut Özcan (25) Kırıkkale'de toprağa verildi.

Şehitler için memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması | Video 01:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması | Video 11.02.2020 | 15:11
Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji' uyardı kar ne zaman yağacak? | Video 01:30
Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji' uyardı kar ne zaman yağacak? | Video 11.02.2020 | 15:08
Başkan Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bedelini çok ağır ödeyecekler | Video 01:26
Başkan Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bedelini çok ağır ödeyecekler | Video 11.02.2020 | 14:51
İstanbul’da Özel Harekat destekli gasp operasyonu kamerada | Video 02:53
İstanbul’da Özel Harekat destekli gasp operasyonu kamerada | Video 11.02.2020 | 14:39
CHP ve FETÖ işbirliği! CHP FETÖ'ye nasıl destek verdi | Video 35:48
CHP ve FETÖ işbirliği! CHP FETÖ'ye nasıl destek verdi | Video 11.02.2020 | 14:35
Bakıcı fiyatları ne kadar? Anne ve babalara tavsiyeler! | Video 02:03
Bakıcı fiyatları ne kadar? Anne ve babalara tavsiyeler! | Video 11.02.2020 | 14:29
Son dakika! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten İdlib'deki saldırı hakkında flaş açıklama | Video 02:50
Son dakika! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten İdlib'deki saldırı hakkında flaş açıklama | Video 11.02.2020 | 13:37
Son dakika! İdlib'de rejim helikopterinin vurularak düşürülme anı kamerada! | Video 01:39
Son dakika! İdlib'de rejim helikopterinin vurularak düşürülme anı kamerada! | Video 11.02.2020 | 13:20
Son dakika! Türkiye İdlib şehitlerini uğurluyor... Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'a dualarla veda | Video 02:36
Son dakika! Türkiye İdlib şehitlerini uğurluyor... Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'a dualarla veda | Video 11.02.2020 | 13:11
ABD’li Yapımcı Hall, FETÖ’nün Amerika’daki yolsuzluklarını A Haber’e anlattı | Video 06:38
ABD’li Yapımcı Hall, FETÖ’nün Amerika’daki yolsuzluklarını A Haber’e anlattı | Video 11.02.2020 | 12:15
Brezilya'da toprak kayması! Evleri böyle yuttu | Video 02:10
Brezilya'da toprak kayması! Evleri böyle yuttu | Video 11.02.2020 | 12:15
Trafik canavarı hem alkollü araç kullandı hem drift yaptı | Video 00:49
Trafik canavarı hem alkollü araç kullandı hem drift yaptı | Video 11.02.2020 | 12:02
Son dakika! Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya aşkının yeni ortaya çıkan görüntüleri olay oldu! | Video 00:32
Son dakika! Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya aşkının yeni ortaya çıkan görüntüleri olay oldu! | Video 11.02.2020 | 12:00
Son dakika! CHP'li Yalova Belediyesi'nde 4 gözaltı! 22 Milyonluk vurgunda flaş gelişme | Video 04:18
Son dakika! CHP'li Yalova Belediyesi'nde 4 gözaltı! 22 Milyonluk vurgunda flaş gelişme | Video 11.02.2020 | 11:48
Gizemli hayırsever Robin Hood şimdi de Osmaniye'de | Video 01:15
Gizemli hayırsever Robin Hood şimdi de Osmaniye'de | Video 11.02.2020 | 11:40
Son dakika! İSMEK’te başörtülü kadınlara hakaret eden CHP’li Yeşim Meltem Şişli, Savcılık'ta | Video 02:52
Son dakika! İSMEK’te başörtülü kadınlara hakaret eden CHP’li Yeşim Meltem Şişli, Savcılık'ta | Video 11.02.2020 | 11:42
Çin'den dünyaya yayılan Koranavirüs kabusu sürüyor! Bilanço: 1018 ölü | Video 01:32
Çin'den dünyaya yayılan Koranavirüs kabusu sürüyor! Bilanço: 1018 ölü | Video 11.02.2020 | 11:31
Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş Rusya açıklaması | Video 30:20
Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş Rusya açıklaması | Video 11.02.2020 | 11:13
Soba bir anda parladı, müşteriler neye uğradığını şaşırdı...O anlar kamerada | Video 01:14
Soba bir anda parladı, müşteriler neye uğradığını şaşırdı...O anlar kamerada | Video 11.02.2020 | 11:06
Rejimden bir haftada 2. saldırı! İdlib'te bundan sonra ne olacak? | Video 05:44
Rejimden bir haftada 2. saldırı! İdlib'te bundan sonra ne olacak? | Video 11.02.2020 | 10:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN