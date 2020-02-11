Son dakika! Türkiye İdlib şehitlerini uğurluyor... Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'a dualarla veda | Video

İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler için memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, Kayseri'de dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Rejim güçleri tarafından İdlib'de düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimiz memeleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz (22) Gaziantep'te, Fatih Saylak (26) Kahramanmaraş'ta, Enes Alper (23) Niğde'de, İbrahim Albayrak (24) Kayseri'de ve Davut Özcan (25) Kırıkkale'de toprağa verildi.

Şehitler için memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı.