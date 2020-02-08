Son dakika... Türkiye'nin siber saldırılara müdahale merkezi (USOM) açılıyor | Video

Son dakika flaş haber... Türkiye'ye karşı düzenlenen siber saldırılar karşı koymak için kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) Merkezi törenle açılıyor! Siber suçlarla mücadele için emniyet, jandarma, istihbarat ve beyaz şapkalı hacker'ların koordinasyon içinde çalışacağı Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) Merkezi ülkenin siber güvenliğinin bekçisi olacak.