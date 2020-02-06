Son dakika! Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda Van Bahçesaray'daki çığ şehitleri için tören | Video
Van Bahçesaray'da gerçekleşen ikinci çığ felaketlerinde şehit olan 11 asker ve 8 korusu ilce bir Hakkari şehidi için tören düzenleniyor. Şehitler törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
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