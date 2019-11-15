Sörfçüler dalga beklerken yanlarına balina geldi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sörf yapmak isteyen kişiler ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Sörfçüler, yeteneklerini göstermek için dalga gelmesini beklerken balinanın aralarından geçmesiyle şaşkınlığa uğradı.
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