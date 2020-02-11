Suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama | Video
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen suç örgütü operasyonunda 9'u Gönen'de, 3'ü Çanakkale'nin Biga ilçesinde gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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