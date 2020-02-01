Şükrü Ersoy İzmir için uyardı! Şükrü Ersoy'dan flaş deprem uyarısı | Video
Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen son depremlerin ardından uzmanlardan da son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremlerin ardından son durumu değerlendirdi. Elazığ ve Manisa'nın aksine farklı bir ilimize dikkat çeken Ersoy, fay hattı hareketliliklerinin neticesinde 6.5 şiddetinde muhtemel bir deprem görülebileceğini açıkladı. Ersoy, bahsettiği bölgenin uzmanlar tarafından çalışılmış ve bilinen bir yer olduğunu belirtirken, önemli bir deprem bölgesi olduğunu da aktardı. İşte, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un son dakika deprem açıklamalarının tamamı...
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