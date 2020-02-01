Web TV Haber Şükrü Ersoy İzmir için uyardı! Şükrü Ersoy'dan flaş deprem uyarısı | Video

Şükrü Ersoy İzmir için uyardı! Şükrü Ersoy'dan flaş deprem uyarısı | Video

Şükrü Ersoy İzmir için uyardı! Şükrü Ersoy'dan flaş deprem uyarısı | Video
01.02.2020 | 00:36

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen son depremlerin ardından uzmanlardan da son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremlerin ardından son durumu değerlendirdi. Elazığ ve Manisa'nın aksine farklı bir ilimize dikkat çeken Ersoy, fay hattı hareketliliklerinin neticesinde 6.5 şiddetinde muhtemel bir deprem görülebileceğini açıkladı. Ersoy, bahsettiği bölgenin uzmanlar tarafından çalışılmış ve bilinen bir yer olduğunu belirtirken, önemli bir deprem bölgesi olduğunu da aktardı. İşte, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un son dakika deprem açıklamalarının tamamı...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şükrü Ersoy İzmir için uyardı! Şükrü Ersoy'dan flaş deprem uyarısı | Video 01:02
Şükrü Ersoy İzmir için uyardı! Şükrü Ersoy'dan flaş deprem uyarısı | Video 01.02.2020 | 00:36
Kadın işçiler hakkında skandal sözler kullanan Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu! | Video 04:27
Kadın işçiler hakkında skandal sözler kullanan Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu! | Video 31.01.2020 | 22:48
Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımına başlandı | Video 00:59
Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımına başlandı | Video 31.01.2020 | 18:24
Çin'de ölümcül 'Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu hastalık dehşetini anlattı | Video 03:20
Çin'de ölümcül 'Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu hastalık dehşetini anlattı | Video 31.01.2020 | 09:51
Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video 01:43
Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video 31.01.2020 | 09:52
MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile klipli tepki: O mübarek bayrak işte bu bayrak! | Video 01:18
MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile klipli tepki: O mübarek bayrak işte bu bayrak! | Video 30.01.2020 | 22:36
Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video 08:03
Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video 30.01.2020 | 21:40
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 07:49
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 30.01.2020 | 00:58
AFAD Başkanı açıkladı... Afet eylem planının detayları neler? 13:22
AFAD Başkanı açıkladı... Afet eylem planının detayları neler? 29.01.2020 | 22:46
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan A Haber’e özel açıklamalar! Deprem bölgesinde neler yapılacak? 08:31
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan A Haber’e özel açıklamalar! Deprem bölgesinde neler yapılacak? 29.01.2020 | 21:11
Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Türkiye Afrikalıların kader ortağıdır 02:16
Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Türkiye Afrikalıların kader ortağıdır 28.01.2020 | 23:51
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur? 01:44
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur? 28.01.2020 | 20:32
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem! 01:23
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem! 28.01.2020 | 19:18
Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe neden oldu...O anlar kamerada 00:35
Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe neden oldu...O anlar kamerada 28.01.2020 | 18:28
Türkiye onları konuşmuştu! Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı 04:20
Türkiye onları konuşmuştu! Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı 26.01.2020 | 19:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız 01:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız 25.01.2020 | 08:36
Elazığ'daki şiddetli depremin ardından bakanlardan önemli açıklamalar 24:31
Elazığ'daki şiddetli depremin ardından bakanlardan önemli açıklamalar 25.01.2020 | 02:07
Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Enkaz altındaki vatandaşların kurtarılma anları böyle görüntülendi 04:33
Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Enkaz altındaki vatandaşların kurtarılma anları böyle görüntülendi 24.01.2020 | 22:50
Süleyman Soylu'dan deprem sonrası ilk açıklamalar 03:37
Süleyman Soylu'dan deprem sonrası ilk açıklamalar 24.01.2020 | 22:12
Hulusi Akar'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama 01:06
Hulusi Akar'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama 24.01.2020 | 21:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN