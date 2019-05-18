Suriye'de bin kişiye iftar yemeği

Kuveyt İİCO kurumu, İHH ve THY'nin Suriye'nin Fırat Kalkanı bçlgesinde Kilis'in karşısında bulunan Ahtarin kasabasında bulunan Şehit Mustafa Alluş Lisesi'nde verdiği iftara bölge halkından yaklaşık bin kişi katıldı.

Suriye'de yardım faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, yurtdışı partner kurumlarının da katkılarıyla her geçen gün daha fazla Suriyeli mazluma ulaşıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle Suriye çalışmalarını yoğunlaştıran İHH, son olarak Kuveyt Uluslararası İslami Yardım Teşkilatı(İİCO) ve THY tarafından gönderilen yardımlarda savaş bölgelerinde hayata tutunmaya çalışan ihtiyaç sahibi Suriyeli bin kişiye iftar verdi. Proje kapsamında 2 gün daha sürecek olan organizasyonda toplamda 3 bin kişi iftar sofralarında buluşturulmuş olacak.

İHH Suriye Çalışmaları Saha Koordinatörü Hasan Aksoy, yaptığı açıklamada, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 2019 Razaman ayının onikinci gününde Suriye'nin Kuzay Halep Bölgesi'ndeki Ahtarin ilçesinde iftar organizasyonumuzu yapmış bulunmaktayız. Bugünkü iftar programımızın sponsorları olan Türk Hava Yolları ve Kuveyt İİCO kurumuna yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

İHH ve İİCO kurumu, 2011 yılından bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de, barınma, gıda, sağlık ve eğitim alanlarında ortak yardım çalışmaları yürütüyor.