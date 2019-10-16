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Suriye’de destan yazan Mehmetçik’e Erzincanlı öğrencilerden klipli destek

“Barış Pınarı Harekâtı’nda” Suriye’de destan yazan Mehmetçik’e Erzincanlı lise öğrencilerinden “İşte Bu Bayrak” şiiri eşliğinde hazırlanan kliple destek geldi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtına Erzincanlı öğrenciler tam destek verdi.


Erzincan Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 'Barış Pınarı Harekatına katılan kahraman Mehmetçiklerimize selam olsun' mesajıyla hazırlatılan klipte değişik okullardan lise öğrencileri, kentin simge noktalarında "İşte Bu Bayrak" şiirini okudu.


İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün de öğrencilere eşlik ettiği klip Erzincan'da gerçekleşen "Barış Pınarı Harekâtı'na" destek yürüyüşüyle harmanlandı.
Erzincan'daki sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kısa sürede izlenme oranı milyonlara ulaşan klip büyük beğeni topladı.

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Suriye’de destan yazan Mehmetçik’e Erzincanlı öğrencilerden klipli destek
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