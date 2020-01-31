Web TV Haber Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video

Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video

Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video
31.01.2020 | 09:52

Türkiye İzcilik Federasyonunun 24 gönüllüsü arasında bulunan Suriyeli Türkmen Fatmanur, arkadaşları gibi depremzedelere destek oluyor.

Deprem haberini alır almaz Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Elazığ'a gelen 24 gönüllü, Kızılay ve AFAD ile koordineli şekilde çalışarak depremzedelere destek veriyor. Kimi zaman çadır kurup ısınabilmeleri için odun taşıyan, kimi zaman da yemek dağıtıp çocuklarla oyun oynayan izciler, vatandaşlar için gece gündüz çalışıyor.

Aralarında Suriyeli Türkmen Fatmanur Nefize'nin de bulunduğu gönüllüler, "İzcilik, başkalarına yardımcı olmaktır" şiarıyla çadırların kurulduğu alanlarda yoğun çaba harcıyor.

"Yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyorum"

Suriye'nin Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesinden 8 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelen Fatmanur Nefize, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır izcilik yaptığını söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin'de ölümcül 'Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu hastalık dehşetini anlattı | Video 03:20
Çin'de ölümcül 'Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu hastalık dehşetini anlattı | Video 31.01.2020 | 09:51
Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video 01:43
Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video 31.01.2020 | 09:52
MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile klipli tepki: O mübarek bayrak işte bu bayrak! | Video 01:18
MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile klipli tepki: O mübarek bayrak işte bu bayrak! | Video 30.01.2020 | 22:36
Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video 08:03
Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video 30.01.2020 | 21:40
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 07:49
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 30.01.2020 | 00:58
AFAD Başkanı açıkladı... Afet eylem planının detayları neler? 13:22
AFAD Başkanı açıkladı... Afet eylem planının detayları neler? 29.01.2020 | 22:46
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan A Haber’e özel açıklamalar! Deprem bölgesinde neler yapılacak? 08:31
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan A Haber’e özel açıklamalar! Deprem bölgesinde neler yapılacak? 29.01.2020 | 21:11
Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Türkiye Afrikalıların kader ortağıdır 02:16
Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Türkiye Afrikalıların kader ortağıdır 28.01.2020 | 23:51
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur? 01:44
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur? 28.01.2020 | 20:32
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem! 01:23
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem! 28.01.2020 | 19:18
Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe neden oldu...O anlar kamerada 00:35
Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe neden oldu...O anlar kamerada 28.01.2020 | 18:28
Türkiye onları konuşmuştu! Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı 04:20
Türkiye onları konuşmuştu! Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı 26.01.2020 | 19:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız 01:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız 25.01.2020 | 08:36
Elazığ'daki şiddetli depremin ardından bakanlardan önemli açıklamalar 24:31
Elazığ'daki şiddetli depremin ardından bakanlardan önemli açıklamalar 25.01.2020 | 02:07
Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Enkaz altındaki vatandaşların kurtarılma anları böyle görüntülendi 04:33
Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Enkaz altındaki vatandaşların kurtarılma anları böyle görüntülendi 24.01.2020 | 22:50
Süleyman Soylu'dan deprem sonrası ilk açıklamalar 03:37
Süleyman Soylu'dan deprem sonrası ilk açıklamalar 24.01.2020 | 22:12
Hulusi Akar'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama 01:06
Hulusi Akar'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama 24.01.2020 | 21:42
CHP ve FETÖ'den algı operasyonu! A Haber'i hedef aldılar 03:30
CHP ve FETÖ'den algı operasyonu! A Haber'i hedef aldılar 23.01.2020 | 20:28
Manisa depremi İstanbul'da neden hissedildi? Ünlü profesörden canlı yayında haritalı açıklama! 11:52
Manisa depremi İstanbul'da neden hissedildi? Ünlü profesörden canlı yayında haritalı açıklama! 23.01.2020 | 20:23
Berlin Konferansı'na dünyanın bakış açısı nasıl oldu? 05:15
Berlin Konferansı'na dünyanın bakış açısı nasıl oldu? 23.01.2020 | 18:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN