Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video

Türkiye İzcilik Federasyonunun 24 gönüllüsü arasında bulunan Suriyeli Türkmen Fatmanur, arkadaşları gibi depremzedelere destek oluyor.

Deprem haberini alır almaz Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Elazığ'a gelen 24 gönüllü, Kızılay ve AFAD ile koordineli şekilde çalışarak depremzedelere destek veriyor. Kimi zaman çadır kurup ısınabilmeleri için odun taşıyan, kimi zaman da yemek dağıtıp çocuklarla oyun oynayan izciler, vatandaşlar için gece gündüz çalışıyor.

Aralarında Suriyeli Türkmen Fatmanur Nefize'nin de bulunduğu gönüllüler, "İzcilik, başkalarına yardımcı olmaktır" şiarıyla çadırların kurulduğu alanlarda yoğun çaba harcıyor.

"Yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyorum"

Suriye'nin Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesinden 8 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelen Fatmanur Nefize, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır izcilik yaptığını söyledi.