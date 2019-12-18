Suriyeli gençten Türk askerine teşekkür
Barış Pınarı Harekâtı ile huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede yaşayan Suriyeli genç, Türk askerine teşekkür etti.
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