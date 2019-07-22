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Suriyeliler Kurban Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmeye başladı

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmeye başladı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerine geçiyor. Türkiye'nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 22 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye'nin diğer şehirlerine gidiyor. Suriyelilerin polis ve jandarma gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.
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Suriyeliler Kurban Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmeye başladı
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