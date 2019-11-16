Web TV Haber Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı saldırı! En az 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı saldırı! En az 18 sivil hayatını kaybetti

16.11.2019 | 14:29

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 18 sivil hayatını kaybetti.

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