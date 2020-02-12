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Taciz ve ayrılık iddialarıyla iki ayrı rezidans kurşunlandı 3 tutuklu | Video

Taciz ve ayrılık iddialarıyla iki ayrı rezidans kurşunlandı 3 tutuklu | Video
12.02.2020 | 10:47

Adana'da taciz ve ayrılık iddiasıyla iki rezidansı kurşunlayan iki kişi ile onlara yardım ettiği öne sürülen bir kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, iki olay Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar ve Pınar Mahallesinde meydana geldi. İlk olayda iddiaya göre kardeş olan Esra K.'nın (20) sevgilisi Sadim K. ablası Çilem K.'yı (24) taciz etti. Bunun üzerine sinirlenen Çilem K.'nın dini nikahlı eşi Yusuf K. yanına aldığı Çilem K. ile arkadaşı Abdullah T. (27) Esra K.'nın oturduğu rezidansa gitti. Apartmandan içeri giren şahıslardan Yusuf K. Esra K.'nın kapısına ateş etti. Daha sonra aşağıya inen 3 kişi Esra K.'nın otomobiline de zarar verdi. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. İkinci olayda ise Pınar Mahallesindeki bir rezidansta gerçekleşti. İddiaya göre Abdullah T. kendisinden ayrılan sevgilisi Ü.Ş. ile tekrar görüşmek istedi. Ancak sevgilisi tarafından bu teklifi kabul edilmeyince onun oturduğu rezidansa gitti. Abdullah T. eski sevgilisinin evine tabanca ile ateş etmek isterken asansörden bir alt katta inerek Fatem Ş.'nin evine ateş edip olay yerinden kaçtı. Bu iki olayda aynı gün olurken mağdur vatandaşlar polise gelerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gasp dedektifleri apartmandaki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıları tespit etti. Kısa sürede zanlıları yakalayan polis onları emniyete getirerek sorguya aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

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