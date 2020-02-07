Tayvanlı turistten ilginç koronavirüs önlemi! "Çinli değilim. Tayvanlıyım, ölürüm Türkiyem" | Video

"Çinli değilim. Tayvanlıyım, ölürüm Türkiyem" yazdırdı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan virüs, Dünya'nın gündeminde. Tayvanlı bir turiste Türkiye seyahati sırasında çantasının arkasına ışıklı bir yazı yazdırdı. Çantasında "Çinli değilim. Tayvanlıyım." Devamında "Ölürüm Türkiyem" yazısı dikkat çekti.