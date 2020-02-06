Web TV Haber TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar | Video

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar | Video

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar | Video
06.02.2020 | 17:36

A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün’ün iç ve dış gündeme yönelik sorularını TBMM Başkanı Mustafa Şentop yanıtladı.

Şentop ardı ardına gelen felaketlere ilişkin: " Başta Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem, daha sonrasında da yaşanan çığ ve uçak kazası ile üzüntümüz çok büyüktür. Vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara da şifa diliyorum." dedi.

"DOĞRUDAN PARLAMENTOYU HEDEF ALMAKTADIR"

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamasına yönelik Şentop:

"Parlamento da belli bir dönemde çıkartılmış ve oylanmış bir kanunla ilgili, değişiklik teklifinin bu şekilde itam altında bırakılması parlamentoya ve yasama sürecine yürütülmüş bir itamdır. Sayın Dursun Çiçek, 30 Haziran'da tutuklanmış ve 1 Temmuz'da itiraz üzerine serbest bırakılmıştı. Daha sonrasında ise tekrar tutuklanmalar yaşanmıştı. Bu kanun düzenlemesi olmadan da tutuklama yapabilmişler soruşturma yürütebilmişlerdi. Bu açıdan bakıldığında olayların kronolojisine bu ifadeler aykırıdır. Sayın Dursun Çiçek tutuklanması ile bu sürecin alakası yoktur. Kendisi kanun yürürlüğe girmeden tutuklanmıştır, kanun yürürlüğe girmiş yine bir tutuklanma yaşanmış, kanun yürürlükten kalkmış sivil mahkeme tarafından tekrar tutuklanmış. Dolayısıyla bu ilişkiyi gerçekler karşısında kurabilmek mümkün değildir." ifadesinde bulundu.

CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili komisyon kurulma isteğini değerlendiren Şentop: "FETÖ'nün ayaklarına ilişkin yargı, savcılıklar ve mahkemeler eliyle bir mücadele yürütülmüştür. Diğer ayaklarla ilgili mücadeleyi nasıl yürütüyorsa Türkiye siyasi ayağı da o şekilde yürütecektir. Siyasi ayakla ilgili ayrıcalıklı bir yol kullanalım demeyi doğru bulmuyorum." dedi.

Avrupa Parlamentosunda gerçekleşen hareketlere yönelik ise Mustafa Şentop: "Avrupa Parlamentosunda ve ülkelerinde genel olarak bir ikiyüzlü bir yaklaşım var. Bazı terör örgütleri ile iş birliği içerisinde olduklarını zaman zaman görüyoruz. Bunları biz uluslararası toplantılarda dile getiriyoruz. Bunun arka planında bir paradigma vardır ve uluslararası terörizm bence modern sömürgeciliktir. Uluslararası terörizmle samimi olarak mücadele edeceksek objektif kriterlere dayanmalıyız ve insanlara zarar veren terör örgütleri karşısında ortak bir tavır sergilemeliyiz. Fakat buna yaklaşmıyorlar kendilerine zarar verenleri hedef olarak alıyorlar ama başka ülkelere zarar verdikleri noktada destek veriyorlar. Bu örneklerinden birisidir." şeklinde belirtti.

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