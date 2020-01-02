Web TV Haber TBMM'de kabul edilen tezkere neden gerekli? Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler tek tek anlattı

TBMM'de kabul edilen tezkere neden gerekli? Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler tek tek anlattı

02.01.2020 | 19:33

TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplandı. Cumhur İttifakı adına konuşan isimler tezkerede Libya'ya asker gönderilmesinin gerekçelerini sıraladı. "Milli çıkarlar için gerekli" vurgusu yapıldı. Libya tezkeresinin kabul edilmesinden dakikalar önce kürsüye gelen Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler, tezkerenin önemine dikkat çekerek tezkereye karşı çıkan muhalefet kanadına yapılanları ve tezkerenin gerekliliklerini tek tek anlattı. "Türkiye'nin dış müdahalelere karşı" olduğunun altını çizen Emrullah İşler, "Biz Türkiye olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Libya'da göreve başladığı 2016 yılı mart ayından beri Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne güçlü destek verdik." ifadelerini kullandı. İşte Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler'in konuşmasından tüm detaylar...

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