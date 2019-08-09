Tekirdağ'da motosiklet sürücüsü çarpıştığı otomobilin tavanına düştü

Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski otogar mevkiinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden yokuş aşağıya seyir halinde olan Samet Kayış yönetimindeki 59 LB 107 plakalı motosiklet ile Umut Kurt (31) yönetimindeki 34 NS 4864 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan motosiklet sürücüsü otomobilin üzerine düşerek, aracın tavanında kaldı. Çevrede bulunanlar otomobilin tavanındaki yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Samet Kayış, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında bekledi. Kayış, otomobilin üzerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.