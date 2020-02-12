Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon 12 gözaltı | Video
Mersin’de, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan planlı projeli çalışma kapsamında, örgütün sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi içinde yer alan 13 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Başsavcılıkça gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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