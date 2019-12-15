"Terör örgütünün tükendiğini görüyoruz!"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen ATV-A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan terör örgütünün tükendiğini belirtti.
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